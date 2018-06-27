أحمد موسى: ساندو ابن مصر البار محمد صلاح ضد حملة التشويه.. فيديو

وصف الإعلامي أحمد موسى، ثورة 30 يونيو بأنها أعظم ثورة في تاريخ البشرية التي تم فيها التخلّص من حكم الإخوان الإرهابي والجاسوس محمد مرسي وجماعة المرشد الإرهابي.
قال أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن نجمنا العالمي والبطل محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه وكراهية رهيبة تنظمها جماعة الإخوان مع وسائل الإعلام الإنجليزية".
وأضاف: "ساندو محمد صلاح ضد هذه الحملة الشعواء.. الصحف الإنجليزية تشن الحملة، لأنهم مش عاوزين محمد صلاح الأيقونة لكي يفتحوا المجال للاعبين آخرين"، مُضيفاً: "جماعة الإخوان تشارك في هذه الحملة الشعواء ضد ابن مصر البطل.. كلنا مع محمد صلاح ابن مصر البار ضد الخونة الإرهاب وضد الإنجليز الذين لا يريدون تواجد محمد صلاح كلنا معاك يابطل.. ربنا معاك يا بطل وربنا يحفظك".