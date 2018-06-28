تعطيل التعاملات بالبورصة والبنوك الأحد المقبل



قرّر البنك المركزي والبورصة المصرية اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق أول يوليو عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يوليو.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.



وذاك بدلًا من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.