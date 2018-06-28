ماذا يحدث بالجسم عند تناول اليانسون مع الكمون؟

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن كل من اليانسون والكمون يشترك في العديد من الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم ،ويعتبر من المشروبات الطبيعية التى تتمتع بالعديد من الخصائص الصحية .





لذلك ينصح النادى ،بالمواظبة على تناول كوب من اليانسون مع الكمون يوميا ،لاحتواء هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية التى يحتاجها الجسم مثل :





-تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.

-يساعد في علاج الإمساك.

-يساعد في علاج الزكام.

-التخفيف من أعراض الربو.

-العناية بالبشرة.

-حرق الدهون.