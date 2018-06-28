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محافظات

اليوم.. عرض مشاريع كلية "اللغة والإعلام" في أوبرا الإسكندرية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تُنظم، كلية "اللغة والإعلام" التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، الاحتفالية الثالثة، لتخرج طلابها، مساء اليوم، الخميس، على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية، بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وعميد الكلية الدكتورة عبير رفقي.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية، بعض سفراء وقناصل الدول العربية، وفنانين منهم: «محمد الشرنوبي»، والمخرج يسري نصرلله، وأستاذة إعلام، ومذيعين من قناة الإسكندرية، وماسيبروا، وكُتاب منهم: «رشا سمير، وهشام الخشن»، ومدير مركز التدريب بوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ الدكتورة هالة مراد، وخبراء الصناعة.

وتناقش مشروعات التخرج هذا العام، عرض مسرحي متكامل عن قضايا «الإنسان والمجتمع»؛ حيث تُلقي الضوء على «البصمة التي يطرقها الإنسان، سواء خير أو شر، وهل ممكن أن الإنسان ينمو دون أن يعرف من هو؟، مهما حصل… بلدنا هتفضل فالقلب، وتأثير التكنولوجيا على الإنسان والمجتمع (المجتمعات أصبحت بيقاس تقدمها بتقدم التكنولوجيا ـ عقل الإنسان المبدع والمشاعر الجواه)، والنجاح والعوامل الخارجية المؤثرة عليه».

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