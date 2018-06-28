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جومانا فؤاد تكشف كواليس مشهد قتلها واغتصابها في ضد مجهول ..فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:50 ص
جومانا فؤاد
جومانا فؤاد
البهى عمرو
كشفت الفنانة الشابة جومانا فؤاد، نجمة مسلسل ضد مجهول، عن صعوبة المشهد الذى قامت به فى هذا العمل، وقالت إن المخرج ساعدها فى أشياء كثيرة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن هذا العمل لم يكن الأول لها ولكن قامت بعمل مسلسلات من قبل فى سن 11 عامًا.

وأشارت إلى أنها كانت فى حالة من الرعب قبل تصوير مشهد الاغتصاب والقتل فى هذا العمل، ولكن بعد تصوير المشهد كانت سعيدة لأنه نال إعجاب الجميع فى المسلسل.

وقالت إنها تلقت اتصالات كثيرة بعد عرض المسلسل، ونالت اعجاب البعض بسبب نجاح المسلسل والغضب من البعض الآخر بسبب قبولى هذا العمل الصعب.

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