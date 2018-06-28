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منوعات

وفاة أنثى فيل عن عمر 48 عاما في حديقة حيوان بسبب الجوع

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
كريم جمال
قتل الجوع الفيلة "روبيرتا" بحديقة حيوان "كاراكاس" في فنزويلا بعدما عانى=ت لسنوات من عدم إطعامها بشكل صحيح، لترحل العملاقة اليوم عن عمر 48 عامًا.

وأصبحت "روبرتا" رمزا لأزمة فنزويلا الإقتصادية المتعمقة، بعدما تسببت في موجة احتجاج واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم لمتابعين قضيتها.

وقالت الممثلة المكسيكية راؤول جوليا ليفي على تويتر "روبرتا" تحطمت جمجمتها واحتاجت لمستوى رعاية لم تكن السلطات الفنزويلية قادرة على إعطائها لها".

وقال الوزير "رامون فيلاسكويز": "نأسف على وفاة روبرتا ، كانت رمزًا لحديقة حيوان كاريكواو"، وأضاف أن العديد من الحيوانات الأسيرة تعيش فقط لمدة 17 عامًا، بينما عاشت روبيرتا 48 عامًا.

يذكر أنه قد توفي أكثر من 50 حيوانًا في حديقة حيوان كراكاس في ظروف مماثلة في السنوات الأخيرة.

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