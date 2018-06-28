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سفير جيبوتي: مصر منطلق حركات الاستقلال بإفريقيا ونحارب الإرهاب معا

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال محمد ظهر حرسى، سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، إن العلاقة بين مصر وجيبوتي تعود جذورها إلى ما قبل استقلال بلاده، لأن مصر كانت منطلقًا لحركات الاستقلال الإفريقية، وجيبوتي من هذه الدول. 

وأضاف "حرسى"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد استقلال جيبوتي كانت مصر من أولى الدول التي وقفت إلى جوارها وأخذت بيدها فى بناء جيل جديد متعلم من طريق المنح الدراسية المقدمة لطلاب الدولة الفتية، متابعًا "أتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية لمصر على دورها السابق والحالى".

وأوضح أن مصر وجيبوتي يتكاملان في تأمين التجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب ومواجهة القراصنة، هناك تعاون عسكري واقتصادي أيضًا.

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