سمير صبري: يجب التحقيق في وقائع فساد اتحاد الكرة والمونديال ..فيديو

طالب سمير صبري المحامي، النيابة بإجراء تحقيق عاجل في وقائع الفساد باتحاد الكرة بعد إخفاق المنتخب في مونديال روسيا، مؤكدًا أن مصر دولة تطبق القانون وتحترمه.





وتساءل "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أمس، الأربعاء، مع الإعلامي أحمد موسى، "لماذا تستر هاني أبو ريدة على جريمة مجدي عبدالغني في كسر مخزن والاستيلاء على ملابس اللاعبين؟ وما هو الإجراء الذي اتخذه؟ وما هي الوقائع التي لا يريد مجدي عبدالغني كشفها وهو ما يعد إخفاء لجرائم؟".





وأبدى المحامي، تعجبه من سبب منع مجدي عبدالغني من أن يكون من أفراد البعثة وإرساله في طائرة خاصة بطريقة استفزازية، ثم تواجده بعد ذلك مع "أبوريدة"، وهو أمر يثير الشكوك حوله، بالإضافة إلى ضرورة محاكمة من سمح لأشخاص بتواجدهم في فندق اللاعبين في روسيا.





وأكد ضرورة التحقيق وكشف هذه الوقائع، متسائلاً "متى يُطبق الحكم النهائي من الإدارية العليا بحل اتحاد الكرة الذي لم ينفذ حتى الآن؟".