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اقتصاد

كاونت بيج تعيد صياغة جودة البيانات الإحصائية لحكومات الشرق الأوسط وأوروبا

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
أعلنت شركة "لينك ديفيلوبمنت"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية وإحدى شركات A15، أعلنت اليوم عن تحديثها لمنصتها الرقمية الرائدة في مجال التعداد الإلكتروني "كاونت بيج" (Count Big) بهدف تمكين حكومات أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بل والعالم، وهيئاتهم المختلفة من إجراء عمليات التعداد والمسح والتفتيش الميداني بسهولة وسرعة وتكلفة فعالة لتخطيط المستقبل بناء على بيانات دقيقة وقواعد رقمية مستدامة.

لينك ديفلوبمنت هي المطور الرقمي لتعداد مصر الإكتروني لعام 2017 والذي أداره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد قام التعداد الرقمي المصري القائم على تقنيات التابلت بتغطية نحو 100 مليون نسمة و23.5 مليون أسرة، و 43.2 مليون وحدة سكنية عن طريق نحو 45 ألف جهاز تابلت.

وصرح فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي لشركة لينك ديفيلوبمنت: "لا تقتصر الحاجة إلى جمع البيانات الحيوية على الهيئات الإحصائية فقط بل تشمل كل مدينة أو بلدية أو وزارة أو هيئة حكومية يجب عليها إجراء مهام المسح والتفتيش والاستطلاعات الميدانية بصورة متكررة من أجل معرفة كيفية إنفاق الميزانيات في الأوجه الصحيحة ومراقبة نتائج الإنفاق الصائب في تحسين حياة الجمهور."

"بينما انتهى الآن تماما عصر جمع البيانات بصورة يدوية، ما زالت الأدوات الرقمية وشبه الرقمية التي نستخدمها اليوم يشوبها قصور كبير لأنها تعالج أجزاء متقطعة من عمليات التعداد والمسح الميداني مما يؤدي لفجوات هائلة تؤثر على دقة العمل مثل وجود هوامش كبيرة من البيانات الخاطئة والخروج بنتائج غير مطابقة للواقع"، أضاف أنطاكي.

Count Big هو منصة رقمية تقوم بتحويل العمليات المتكررة والمعقدة في جمع وإدارة وتحليل بيانات التعداد عملاقة الحجم إلى منظومة إجرائية سهلة وسريعة ومتكاملة، حيث تقوم المنصة بميكنة شاملة لعمليات وإجرائات التعداد التي تحدث عادةً كل عشر سنوات في أي دولة بالإضافة إلى آلاف الاستطلاعات وأنشطة المسح والتفتيش الميداني التي تحدث أثنائها.

"بفضل بنيتها المركبة من آليات التأكد من جودة البيانات بالإضافة إلى إعتمادها على تقنيات الموبايل والعمل بتقنيات التثيبت في المؤسسات وتقنيات الحوسبة السحابية على سحابة آزور Azure، تعطي منصة Count Big الهيئات الحكومية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا،وحتى شركات القطاع الخاص، إمكانية إجراء استطلاعات ومسوح رقمية بصورة سريعة والحصول على بيانات دقيقة وأسس رقمية مستدامة تساعد في التخطيط السليم واتخاذ القرارت الصائبة وصنع السياسات الصحيحة.

ويضم التحديث الجديد لمنصة Count Big تطورات في آليات التحقق من صحة بيانات الاستطلاعات أثناء عملية المسح الميداني وبعدها، بالإضافة إلى طرق أكثر ذكاء في تحليل البيانات وأكثر تطورا في عرضها على لوحات المعلومات الجغرافية والخرائط ودعم تكامل البيانات، كما يتضمن التحديث إدخال آليات الذكاء الاصطناعي AI)) وغيرها.

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