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برلماني: لا قداسة لأي مؤسسة أمام الحق في المعرفة ..فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه لا قداسة لأي مؤسسة أمام الحق في المعرفة، مشيرًا إلى أن تميز المؤسسات الطبية ليس شرطًا لعدم وجود خلل في أي قطاع داخل هذه المؤسسات.

وأضاف "فؤاد"، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن طمأنة المتبرع بأن أمواله تصل للمؤسسات الطبية أمر مهم ويجب أن نعمل على تحقيقه، مشيرًا إلى أنه يجب إعلان أوجه الإنفاق لكل المؤسسات الأهلية.

وطالب عضو مجلس النواب، المؤسسات الأهلية بأن تعلن عن كشف حسابها من تلقاء نفسها، ولا تنتظر انتشار الشكوك لدى المواطنين، مؤكدًا أن المواطن له كل الحق في المعرفة.

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