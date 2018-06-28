ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السفير الإماراتي في قبرص: التدخل العسكري في اليمن كان ضرورة حتمية

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:24 ص
قوات التحالف العربي
قوات التحالف العربي
أحمد محرم
كتب السفير الإماراتي لدى قبرص سلطان أحمد غانم السويدي، مقالًا لصحيفة "سيبروس ميل" القبرصية، قال فيه إن تدخل التحالف العربي عسكريًا في اليمن تم بناءً على طلب من حكومة اليمن الشرعية، وبالتماشي مع قرارات مجلس الأمن أرقام 2216 و2204 و2201 و2140.

وأضاف "السويدي"، أن عمليات التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة تهدف إلى تمكين الحكومة الشرعية من استعادة الأمن والاستقرار للميناء الاستراتيجي، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وكسر الجمود في العملية السياسية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثيين الإرهابية استغلت ميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب في اليمن، من خلال تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية عبر الميناء لاستهداف المدن السعودية، وفي الوقت ذاته استخدام العوائد المالية للميناء في تمويل أنشطة الميليشيات.

وأدت سيطرة الحوثيين على الميناء واستيلاؤهم على الإمدادات الإنسانية إلى آثار كارثية على الوضع الإنساني في اليمن، حيث صادرت الميليشيات شحنات مساعدات التحالف العربي وراحت تبيعها في السوق السوداء، ومع ذلك فلم يُثن هذا التحالف العربي عن التزامه بتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ورفض الحوثيون الاستجابة لجهود الأمم المتحدة المتواصلة منذ أكثر من عام لوضع الميناء تحت غدارة المنظمة الدولية، وإزاء الرفض الحوثي لأي حل سياسي بشكل عام للأزمة في اليمن، لم يكن أمام التحالف العربي خيار سوى الحل العسكري، من أجل حماية المدنيين اليمنيين الأبرياء، وتأمين ممرات لوصول شحنات المساعدات.

وتابع: أن التحالف العربي أطلق خطة إنسانية شاملة للاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة وطويلة المدى للشعب اليمني في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين، ومنها مدينة الحديدة.

ترشيحاتنا

شوبير: البدري رئيسا لنادي الأهرام

تنفيذ "شقق إسكان اجتماعى" فى العاصمة الجديدة قريبا

تفاصيل مثيرة حول محاولة انتحار صاحب فضيحة منشطات اللاعبين الروس

انتحار طفل شنقا في طور سيناء لرسوبه بالصف الأول الإعدادي

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

أبو ريدة يعتذر عن الإخفاق بالمونديال.. ويكشف حقيقة عقوبات اللاعبين وتواجد الفنانين بالفندق.. فيديو وصور

أميرة سعودية: قريبا إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة

إسماعيل يوسف: رحيل خالد جلال وارد.. وأطالب جبر وحامد بالوضوح

ماركا الإسبانية تكشف سر إصابة مارسيلو مع البرازيل

أول تعليق من المدير الفني لـ ألمانيا بعد الخروج من المونديال

متصلة :زوجي لما يتعصب يسب الدين.. ماحكم الشرع

قصة 15 عاما زواجا تنتهي بمذبحة بطلها نجل الفنان المرسي أبوالعباس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات ساحرة لـ نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير ..صور

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

فيديو

سفير جيبوتي يبرز دور مصر في القارة الإفريقية ويشكر الرئيس السيسي
برلماني: لا قداسة لأي مؤسسة أمام الحق في المعرفة ..فيديو
أبو ريدة يعتذر عن الإخفاق بالمونديال.. ويكشف حقيقة عقوبات اللاعبين وتواجد الفنانين بالفندق.. فيديو وصور
حسونة: الدول المتقدمة تعلن أوجه الإنفاق في المؤسسات الأهلية .. فيديو
خالد عكاشة: نحتاج لإعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟