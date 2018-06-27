عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور

ألقي د. عزت صليب حبيب مدير عام ترميم متاحف القاهرة والجيزة محاضرة اليوم الأربعاء بعنوان "تقنيات صناعة الآثار القبطية"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للوحدات الأثرية في متحف الطفل"مركز الحضارة والإبداع"، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بعنوان"كشف تزوير الآثار القبطية".



