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ثقافة

عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:52 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ألقي د. عزت صليب حبيب مدير عام ترميم متاحف القاهرة والجيزة محاضرة اليوم الأربعاء بعنوان "تقنيات صناعة الآثار القبطية"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للوحدات الأثرية في متحف الطفل"مركز الحضارة والإبداع"، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بعنوان"كشف تزوير الآثار القبطية".

وقسم في محاضرته التراث القبطي إلي "مادي - معنوي - إجتماعي"، وتنحصر مصادر ذلك التراث في ثلاث عناصر هي الكتاب المقدس وتعاليم الأباء وسير القديسين، لافتًا إلى أن أبرز الخامات التي أستخدمت في صناعة الآثار القبطية هي الكتان والقنب والجوت والقطن والصوف والحرير ووبر الجمل وألياف النخيل.
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور
عزت حبيب يكشف أبرز مصادر التراث القبطي.. صور

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