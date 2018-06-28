انتحار طفل شنقا في طور سيناء لرسوبه بالصف الأول الإعدادي

انتحر طفل بطور سيناء يبلغ من العمر 13 عامًا، شنقًا بإيشارب؛ لرسوبه فى 5 مواد بالصف الأول الإعدادي.





تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مستشفى طور سيناء العام، بوصول طفل يدعى "أحمد عطية ف"، طالب بالصف الأول الإعدادي جثة هامدة.





ودلت التحريات الأولية أن الطفل شنق نفسه بإيشارب قماش علقه بسطح الغرفة وصعد فوق أواني بلاستيكة وقام بشنق نفسه.





وقامت النيابة بمعاينة منزل الطفل المنتحر الكائن بحي بدر بطور سيناء، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.





وهزت الواقعة مشاعر أهالي طور سيناء بعد علمهم بالواقعة وتجرى النيابة تحقيقًا في الواقعة.