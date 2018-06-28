ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انتحار طفل شنقا في طور سيناء لرسوبه بالصف الأول الإعدادي

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نضال المصرى
انتحر طفل بطور سيناء يبلغ من العمر 13 عامًا، شنقًا بإيشارب؛ لرسوبه فى 5 مواد بالصف الأول الإعدادي.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مستشفى طور سيناء العام، بوصول طفل يدعى "أحمد عطية ف"، طالب بالصف الأول الإعدادي جثة هامدة.

ودلت التحريات الأولية أن الطفل شنق نفسه بإيشارب قماش علقه بسطح الغرفة وصعد فوق أواني بلاستيكة وقام بشنق نفسه.

وقامت النيابة بمعاينة منزل الطفل المنتحر الكائن بحي بدر بطور سيناء، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وهزت الواقعة مشاعر أهالي طور سيناء بعد علمهم بالواقعة وتجرى النيابة تحقيقًا في الواقعة.

ترشيحاتنا

رسمياً.. باسم مرسي ينتقل إلى نادي لاريسا اليوناني

نجم منتخب تونس حارس مرمى أمام بنما بكأس العالم

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

غاز مصر يقود بورصة إسرائيل للخسارة ويثير غضب أردوغان.. صحف تل أبيب: تهافت دولي على الحقول المصرية

النيابة تواجه رئيس شركة مياه الجيزة.. والمتهم: كنت بستبدل سيارتي

باسم مرسي يفجر مفاجأة بشأن احترافه

تياجو سيليفا يضرب رقما مميزا بكأس العالم

مرتضى منصور يكشف ألاعيب طارق حامد للجماهير

أول تعليق من ميلان بعد استبعاده من الدورى الأوروبى

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

سعد سمير يكشف سبب الهزيمة من السعودية

بالأرقام: مونديال روسيا الأسوأ في تاريخ ألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

فيديو

برلماني: لا قداسة لأي مؤسسة أمام الحق في المعرفة ..فيديو
أبو ريدة يعتذر عن الإخفاق بالمونديال.. ويكشف حقيقة عقوبات اللاعبين وتواجد الفنانين بالفندق.. فيديو وصور
حسونة: الدول المتقدمة تعلن أوجه الإنفاق في المؤسسات الأهلية .. فيديو
خالد عكاشة: نحتاج لإعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو
أحمد موسى: 5 من أعضاء اتحاد الكرة مستعدون لتقديم استقالتهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟