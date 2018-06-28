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كأس العالم

شوبير ينتقد تنظيم مؤتمر الجبلاية ..فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:22 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
محمد رشاد
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، عدم التنظيم وسوء إدارة المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه مسئولو الجبلاية، أسباب إخفاق منتخب مصر الأول لكرة القدم بنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وقال «شوبير»، خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»، "مازلنا كمسئولين غير قادرين على التنظيم المثالي لمؤتمر صحفي، قاعة المؤتمر الصحفي كانت غير مناسبة تمامًا للحدث".

وأضاف الإعلامي "كان على المسئولين داخل اتحاد الكرة تنظيم المؤتمر فى فندق أو قاعة المؤتمرات الخاصة بنادي الشرطة أمام مقر اتحاد الكرة فى القاهرة، وذلك ليكون متاحًا لكل القنوات الفضائية الكبيرة التي حضرت المؤتمر والصحفيين والإعلاميين".

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