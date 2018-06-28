مجلس جامعة القناة يوافق على إنشاء كليات مجتمعية في مصر

عقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، الأربعاء، مجلس الجامعة، بحضور النواب وجميع عمداء الكليات.



وخلال انعقاد المجلس، تم الموافقة على الكتاب الوارد من المجلس الاعلي للجامعات، بشأن مذكرة التفاهم بين جمهوريه مصر العربيه "المجلس الاعلي للجامعات "وكلية اوشن كونتي بالولايات المتحدة الامريكية لانشاء كليات مجتمعية في مصر " تعليم فني تكنولوجي".



وأكد الدكتور ممدوح غراب ان هذا العام شهد الكثير من الإنجازات يأتى على رأسها افتتاح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية و هى الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط و التى تفتح أبوابها هذا العام لإستقبال ٩٠ طالب من كافة أنحاء الجمهورية فى ثلاث تخصصات واقسام كمرحلة أولى.



وشدد رئيس الجامعة على جميع عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من نتائج الكليات بالجامعة وان غدا هو آخر موعد لتسليم النتائج لسرعة إعلانها فور مراجعتها.



ووافق المجلس علي تسجيل ١٣ درجه دكتوراه و٣٠ لدرجه الماجستير.



وافق ايضا المجلس علي الاقتراح المقدم من مجلس شئون التعليم والطلاب علي عقد امتحانات لطلاب بكليه الاداب والعلوم الانسانيه المساهمين في مهمه قوميه للمشاركه كلاعبين بالمنتخب المصري في بطوله العالم لكره الهدف التي اقيمت بدوله السويد خلال الفتره من ٥/٣٠ والي ٦/٩ ويتم عقد الامتحان في الموعد التي تحدده الكليه قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠١٨.



كما وافق المجلس علي تطبيق اللائحه الجديده للصيدله الاكلينيكيه بنظام الساعات المعتمده وذلك طبقا للائحه المقدمه من قبل المجلس الاعلي للجامعات من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠١٨.



واكد الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب علي بدء قوافل ومعسكرات قاده المستقبل والتي بدأت منذ بدايه هذا الاسبوع مؤكدا علي جميع العمداء بضروره تشجيع الطلاب للمشاركه في هذه المعسكرات ودعمهم، حيث ان الجامعه تساعد الطلاب وتأهلهم ليكونوا قاده المستقبل.