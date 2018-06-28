حسني شتا يكشف أصعب مشهد في أيوب ..فيديو

تحدث الفنان الشاب حسنى شتا، عن أصعب مشهد فى مسلسل إيوب، قائلاً «المشهد اللى الفنانة سلوى عثمان ضربتنى بالقلم فيه، موضحًا أنه هو من طلب منها ان تضربه بقوة».





وأضاف خلال حواره ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، «أنا خرجت من هذا المشهد ووداني بتصفر من التعب ومن قوة القلم بس اعمل ايه هى ضربتنى الأول براحة وانا اللى قلتلها اضربي جامد.. انا اللى جبته لنفسي وذلك فى لقطة طريفة من الفنان».



