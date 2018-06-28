المصري يواصل تدريباته بمشاركة نجمه الجديد محمد جابر

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس، الأربعاء، تدريباته اليومية على الاستاد استعدادًا للموسم الجديد.



شهد المران مشاركة الوافد الجديد للمصري اللاعب محمد جابر والذي كان قد انضم أمس رسميًا لصفوف القلعة الخضراء ، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني طيب للغاية نال معه استحسان المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن الذي ركز خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية ، حيث لقن العميد للاعبيه العديد من الجمل الخططية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة.



