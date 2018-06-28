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كأس العالم

سوء الحظ يحرم منتخب الفروسية من برونزية ألعاب البحر المتوسط

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نور عادل
وقف الحظ وعدم التوفيق حائلًا دون تحقيق المنتخب الوطني للفروسية، ميدالية برونزية في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام حاليًا في مدين تراجونا الإسبانية، ويقدم فيها نجوم مصر مستويات مميزة في مختلف اللعبات.

وحل المنتخب المصري في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط، حيث مثل الفريق في الدورة كريم الزغبى وعبد القادر سعيد ومحمد طاهر زيادة وعلاء ميسرة، ونال الفريق المصري تحية مميزة من جانب الجميع في ظل تطور الأداء الملحوظ في الفترة الماضية.

وتأتي المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط في إطار تجهيز المنتخب للبطولات المقبلة والفارس صغير السن محمد طاهر زيادة للمشاركة في بطولة العالم لألعاب الفروسية والتي تقام في أمريكا الشهر المقبل.

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