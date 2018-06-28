سفير جيبوتي يبرز دور مصر في القارة الإفريقية ويشكر الرئيس السيسي

قال محمد ظهر حرسي، سفير دولة جيبوتي لدى القاهرة، إن مصر لها دور كبير فى حماية سواحل البحر الأحمر وإفريقيا، لأنها دولة محورية ومشاركة بالعديد من القوات مثل قوات التحالف العربية لحماية البحر الأحمر، وقوات التحالف الإسلامي، ومكافحة الإرهاب.





وأضاف "حرسي"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور المصرى فى القارة الإفريقية يترسخ يومًا بعد الآخر خاصة فى الـ4 سنوات الأخيرة خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا "رأينا اهتمامًا كبيرًا بعودة مصر للقارة الإفريقية وبدأ تعاون قوى مثمر لكافة الأطراف".





وأوضح سفير جيبوتي، أن الإرهاب هو أهم المخاطر التي يواجهها العالم الآن، ومن بعده الخلافات الداخلية للدول العربية والتى يجب أن يوضع لها حد خلال الفترة المقبلة.