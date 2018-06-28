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منوعات

ثعبان عملاق يبتلع سيدة خمسينية.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
كريم جمال
اختفت السيدة الخمسينية "وا تيبا" عن جزيرة "Muna" جنوب شرق اندونيسيا، وبعد رحلات بحث تطوعية من قبل سكان الجزيرة فشلوا فى العثور عليها.

بدأ الشك يتسلل لنفوس سكان الجزيرة، خاصةً بعد رؤية ثعبان بايثون عملاق منتفخ البطن، وبعد سيطرة أكثر من 100 شخص على العملاق البالغ طوله 23 قدما، قرروا تشريحه.

وكانت الصدمة عند العثور على جسد السية البالغة من العمر 54 عامًا بداخله فى شبه حالة تحلل، وكانت بكامل ملابسها، بينما قرر سكان الجزيرة الهجوم على كهف مهجور مملوء بالثعابين والقضاء عليهم جميعًا لحماية أرواح الآخرين.

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