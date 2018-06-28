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بدرة يكشف كوارث معسكر المنتخب في روسيا وانشغال اللاعبين بالأموال

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:00 ص
أيمن بدرة، رئيس تحرير
أيمن بدرة، رئيس تحرير أخبار الرياضة
توك شو
قال أيمن بدرة، رئيس تحرير أخبار الرياضة، إن لاعبي المنتخب فضلوا المصالح الشخصية والجانب المادي على الدفاع عن اسم منتخب مصر.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «بعض اللاعبين عملوا كمراسلين لقناة فضائية داخل معسكر المنتخب، وتم تصوير فيديوهات من داخل المعسكر»، متابعًا «بعض اللاعبين اعتبروا كأس العالم فرصة للاستثمار الشخصي ووضعوا مصلحة الوطن في المرتبة الثانية».

وأكد رئيس تحرير أخبار الرياضة، أن اعتماد المنتخب على عدد كبير من المحترفين تجربة فاشلة، لافتًا إلى أن اللاعبين المحليين يؤدون بتفانٍ أكثر.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، باستثناء أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لم يستطع قيادة المنتخب في المونديال.

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