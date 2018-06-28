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كأس العالم

ميركل حزينة لهزيمة المنتخب الألماني .. ولوف يلوح بالاستقالة

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:37 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا
أش أ
عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن حزنها لهزيمة المنتخب الألماني،على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قائلة "نحن نشعر اليوم بالحزن لهزيمة المانشافت". 

من جانبه، لوح مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف أمس، الأربعاء، باستقالته، معربا عن خيبة أمله الشديدة إثر الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد والخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال لوف - فى حوار له بقناه (زد دى اف) الألمانية- إن عليه التفكير في سبب ما حصل وأنه يتحمل المسؤولية، مضيفا "لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لي أن أجيب على هذا السؤال. نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح. بداخلي خيبة أمل كبيرة. لم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية".

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