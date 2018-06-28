ميركل حزينة لهزيمة المنتخب الألماني .. ولوف يلوح بالاستقالة

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن حزنها لهزيمة المنتخب الألماني،على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قائلة "نحن نشعر اليوم بالحزن لهزيمة المانشافت".





من جانبه، لوح مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف أمس، الأربعاء، باستقالته، معربا عن خيبة أمله الشديدة إثر الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد والخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



