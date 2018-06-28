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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور سفير إيطاليا بالقاهرة

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
قام صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بزيارة سفير إيطاليا بالقاهرة جانبولو كانتيني بمقر السفارة بجاردن سيتي.
 
رافق غبطة البطريرك المطران برونو موزارو السفير الفاتيكاني والانبا توماس عدلي المدبر الرسولي لايبارشية الجيزة والمطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك والأب كمال لبيب الخادم الإقليمي للآباء الفرنسيسكان والأب باتريك رئيس رهبانية الكرمل، والأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية والأب بولس بيباوي سكرتير البطريرك. 

وقال الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية ، إن اللقاء تناول العديد من الموضوعات من ضمنها التعرف على قيادات الكنيسة الماثوليكية والانشطة المختلفة التى تقدمها الكنيسة للمجتمع في مختلف المدن والمحافظات المصرية.

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