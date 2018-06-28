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منوعات

لوحة "سلفاتور مُندي" تعرض بـ اللوفر في أبوظبي

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:42 ص
صدى البلد
وكالات
كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن عرض لوحة "سلفاتور مُندي" (منقذ العالم) للفنان العالمي ليوناردو دافنشي في اللوفر أبوظبي يوم 18 سبتمبر من هذا العام، والتي تمثل أحدث إضافة فنية إلى مجموعة المقتنيات الثقافية الخاصة بإمارة أبوظبي.

وبحسب "سكاى نيوز"، تعود أهمية وشهرة هذا اللوحة الفنية التي تم اقتناؤها من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي العام الماضي إلى كونها واحدة من أقل من عشرين لوحة معروفة لأهم رسامي النهضة الإيطالية وآخر عمل فني يتم اقتناه لأشهر فنان في التاريخ.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أن اللوحة "لوحة سلفاتور مُندي تعكس جوهر السرد المتحفي للوفر أبوظبي وكذلك مهمة أبوظبي في نقل رسائل التسامح والسلام وقبول الآخر إلى سائر العالم".

وتعد فرصة لقاطني أبوظبي وزوارها من جميع أرجاء العالم لمشاهدة التحفة الفنية التي تتمتع بقيمة ثقافية عالمية كبيرة، بعد أن كانت بعيدة عن الأنظار لفترة طويلة في ملكية خاصة.

وأضاف المبارك، "تعتبر لوحته سلفاتور مُندي فصلًا مهمًا في تاريخ الفن فهي تقدم رؤية شاملة لإبداعاته بمثابة أحد أهمّ الفنانين في التاريخ، إضافة إلى أنها ستلعب دورًا محوريًا في السرد المتحفي للوفر أبوظبي لما تجسده من لحظة تحول فارقة في تاريخ الفن ساهمت في إنارة الطريق للمجتمع في ذلك العصر".

وبعد كشف النقاب عن عرض لوحة "سلفاتور مُندي" وعرضها في متحف اللوفر أبوظبي سيتم إعارتها إلى متحف اللوفر في باريس لتمثّل جزءًا من معرض خاص بأعمال ليوناردو دافنشي خلال الفترة من 24 أكتوبر 2019 إلى 24 فبراير 2020 ومن ثم ستعود أيقونة دافنشي إلى أبوظبي ليتم عرضها مجددًا للجمهور في اللوفر أبوظبي.

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