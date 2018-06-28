حضري صدور دجاج بالكاري بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير صدور دجاج بالكاري من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

المقادير

صدور دجاج فيليه

كاري

بيوريه الطماطم

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

فلفل ألوان

حبهان مطحون

أرز بالكاري

طريقة التحضير

* يشوح البصل والثوم في الزيت على النار مع مكعب مرقة.

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

* تضاف قطع الدجاج والحبهان والكاري وبيوريه الطماطم ويترك الخليط ليتسبك.

* تضاف الكزبرة الخضراء والفلفل الرومي المفروم.

* يقلب الخليط ويقدم عند تمام النضج.

التقديم

* يقلب الأرز في الزبدة على النار.

* يضاف الكاري والملح والماء ويقلب الخليط وتوطى النار بعد الغليان ويغطى. ويترك حتى تمام النضج.

* يقدم الدجاج بالكاري وصوص الطماطم مع الأرز بالكاري.