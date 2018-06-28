الديهي يكشف مخطط جماعة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الحالية لإسقاط الدولة المصرية.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، إن خطة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية شملت 7 أهداف وهي "إنهاك الدولة المصرية من خلال إنهاك الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والأجهزة السيادية، وإشعال الدولة بأمور بعيدة عن الإنجازات التي تتم على أرض الواقع لتشتيت المسئولين، وخلق حالة سخط وضيق وإحباط عام وسط الجماهير، وإنهاك الدولة بتفجير ملفات عديدة في أكثر من اتجاه، تشويه صورة الدولة المصرية والنظام الحاكم أمام المجتمع الدولي، ومحاولة تجميع وبناء تنظيم داخل مصر من خلال كيانات ذات طابع مدني، تشويه رموز النظام في مصر في كافة المجالات".





وأضاف أن الإخوان قررت تنفيذ هذه الأهداف عن طريق آليات محددة، متابعًا "آليات الإخوان هى تحويل كل ما يتم الإعلان عنه من إنجازات إلى أمور نقيضة بالشتكيك فيها، والتركيز على الملفات الاقتصادية والابتعاد عن الأمور السياسية، وعدم الحديث عن الرغبة في عودة محمد مرسي للحكم، بل المطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتركيز على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال الأمور وتهيج الشعب".