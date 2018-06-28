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نشأت الديهي: من يقطع طريق هيتقطع رقبته بالقانون ..فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن من يقطع طريقًا ستُقطع رقبته بحكم القانون، قائلاً: "قطع الطريق والكلام ده كان زمان".

وأضاف "الديهي"، في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، أن هناك خرائط ومخططات لجماعة الإخوان للعودة إلى الشارع مرة أخرى، والعودة للسلطة والحكم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بإشاعة الفوضى مرة أخرى.

وأوضح أن من يدافع عن الدولة ليس الجيش والشرطة فقط، بل الشعب أيضًا يدافع عن بلده، ويرفض أي مخططات لنشر الفوضى مرة أخرى، قائلاً: "كنا فين وبقينا فين، وأنا متفائل جدًا أن بكرة هيكون أفضل". 

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