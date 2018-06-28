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منع الاحتكار: سنتخذ إجراءاتنا القانونية بسبب عدم بث 22 مباراة من المونديال

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:24 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز منع الاحتكار وحماية المنافسة، إن الفيفا منظمة أهلية أنشأتها منظمات أهلية هي اتحادات كأس العالم، موضحًا أن الجهاز أصدر قرارًا بأحقية الدولة المصرية في إذاعة كأس العالم عبر التلفزيون الأرضي.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc" أمس، الأربعاء، أن الجهاز طبق القانون وأعلن عن حق الدولة المصرية في بث 22 مباراة من منافسات كأس العالم بروسيا على التلفزيون الأرضي.

وأردف نبيل أن جهاز منع الاحتكار والمنافسة لا يعلم أسباب عدم إذاعة مباريات المونديال عبر التلفزيون الأرضي، رغم حق مصر الأصيل في العرض.

وأوضح رئيس جهاز منع الاحتكار أن حماية المنافسة ستقوم بتصعيد الإجراءات القانونية بعدم إذاعة مصر لمباريات كأس العالم.

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