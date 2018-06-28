متحدث الشباب: إعادة النظر في دعم الألعاب الرياضية ..فيديو

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لها دور في الدعم المالي لكل الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن الاتحادات الرياضية تستحق إعادة النظر في الدعم المالي المقدم لهم.





وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «Ten»، أنه سيتم تقديم دعم مالي أيضًا لأبطال مصر الذين شرفوا مصر، وحصلوا على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه سعيد بالإنجاز الذي حققه أبطال مصر في بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وإحراز 33 ميدالية حتى الآن، ما بين ذهبية، وفضية، وبرونزية.