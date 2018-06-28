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أخبار العالم

أميرة سعودية: قريبا إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت الأميرة السعودية، ريما بنت بندر، وكيلة الهيئة العامة الرياضية للتخطيط والتطوير، رغبتها في إحداث تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة.

وقالت الأميرة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المرأة السعودية لا تحتاج إلى أذن من الرجل للعمل أو القيادة أو الدراسة، موضحة أن ثمة مناقشات تجري بين النساء في أروقة للحكومة ومجلس الشورى حول نظام الولاية، لكنها لا تعرف إطارًا زمنيًا محددًا يمكن البت خلاله في هذا الأمر، مؤكدة أنه سيكون هناك تغيير في المستقبل القريب.

وأضافت أن السعودية تعكف على معالجة القضايا الأعمق المتعلقة بحقوق المرأة، بعد السماح لها بقيادة السيارة، ودخول الملاعب الرياضية.

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