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رئيس المصري: لا بيع لأي لاعب إلا بموافقة العميد

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:40 ص
سمير حلبية رئيس
سمير حلبية رئيس النادي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
نفى سمير حلبية رئيس النادي المصري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصول أي عروض رسمية للاعب أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول

وقال حلبية لن يرحل اي لاعب عن النادى المصري إلا بتقرير من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

كان حلبية عقب بيع محمد حمدي الأهرام أكد أنه لن يبيع أي لاعب الا بموافقة الجهاز في احتواء غضب العميد حسام حسن المدير الفني للنادي لبيع اللاعب دون الرجوع إليه مما أثار غضب جماهير المصري البورسعيدي.

كان عدد من المواقع وصفحات التواصل أثارت تلقى المصري عرض من الأهرام سبورت لانتقال جمعه معاك الفريق إليه مقابل 3 مليون دولار بما يعادل 54 مليون جنيه مصري.
رئيس المصري: لا بيع لأي لاعب إلا بموافقة العميد

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