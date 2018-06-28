ارتفاع تكاليف علاج طلاب جامعة جنوب الوادي لـ 900 ألف جنيه شهريا

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تكاليف علاج الطلاب قد تضاعف بشكل كبير في العام الجامعي 2017 / 2018 وان العلاج الشهري للحالات المزمنة والأورام حيث تعدى مجموع تكاليف صرف العلاج الشهري للطلاب 900 ألف جنية بعد أن كانت 340 ألف جنيه في العام الماضي.



وأضاف بدران، بأن تكاليف علاج الطلاب بالمستشفيات الجامعية والمنافذ المتخصصة زاد الى 550 الف جنيه، بزيادة أكثر من 200 ألف جنيه عن العام السابق، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المترددين على الإدارة الطبية بالجامعة بالعيادات الخارجية والاستقبال زاد من عشرة آلاف طالب من العام الجامعي السابق إلى ستة عشر ألف طالب وطالبة هذا العام.



وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأن الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، يبدى اهتمامًا بالغا بالرعاية الطبية للطلاب ويقوم بالموافقة العاجلة على أي طلاب لعلاج الطلاب بدون أن يتحمل الطالب أي مبالغ إضافية.



وأضاف الدكتور ياسر مغربي- مدير عام الإدارة الطبية، بأن الإدارة الطبية قامت بإجراء الفحوصات الطبية للفرقة الاولى للاكتشاف المبكر لفيروس سي، حيث تم اجراء التحاليل لحوالي خمسة آلاف طالب وطالبة تم علاج 5 حالات على نفقة الجامعة.