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كأس العالم

مصدر باتحاد الكرة: حازم إمام تراجع عن استقالته من الجبلاية

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:42 ص
حازم امام
حازم امام
يسري غازي
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن حازم إمام، عضو مجلس الإدارة تراجع عن الاستقالة عقب فشل منتخب مصر الوطنى فى نهائيات مونديال روسيا.

وتلقى منتخب الفراعنة الكبار خسارة فى ثلاث مباريات بكأس العالم أمام أوروجواى وروسيا والسعودية.

وأفاد المصدر، بأن الثعلب الصغير تراجع عن الاستقالة من الجبلاية بعد الضغوط التي تعرض لها من قبل المهندس هانى أبوريدة، رئيس الجبلاية وزملائه فى مجلس الإدارة.

ولفت إلى أن "أبوريدة" كلف حازم إمام بملف الترشيح للعديد من المدربين الأجانب تمهيدًا للتفاوض مع أحد الكوادر التدريبية لقيادة الفراعنة الكبار خلفا الأرجنتيني هيكتور كوبر وتولى المهمة في تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون عام ٢٠١٩.

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