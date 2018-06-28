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اكتشف فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر تناول كوب من الشاي الأخضر من أكثر الأمور التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك الفوائد العديدة له، فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك الكثير من الفوائد له.

فيحتوي الشاي الأخضر على المواد المضادة للأكسدة وولتي تمنع نمو الجذور الحرة فى الجسم، بالإضافة إلى ذلك له دور أساسي فى منح الجسم المواد المضادة للالتهابات ويحتوي على الفيتامينات والمعادن وتتمثل أبرز فوائده في الآتي:

- التخلص من الحموضة.
- القضاء على الكولسترول السيء.
- القضاء على آلام المعدة.
- التخلص من مشكلة السموم الموجودة فى الجسم.
- القضاء على الأنميا.
- تنشيط الدورة الدموية.
- القضاء على الانتفاخات.
- التخلص من تسوس الأسنان.

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