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أخبار البلد

"البنك الدولي": 530 مليون دولار لتحسين الرعاية الصحية في مصر

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:47 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد بقيمة 530 مليون دولار مساهمة في تحقيق هدف مصر القومي لتحسين الرعاية الصحية العامة.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن المشروع يشمل توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، فضلا عن مساندة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "هذا المشروع يستهدف الاستثمار في البشر ". وأضاف قائلا "تحسين نظام الرعاية الصحية سيدعم رأس المال البشري المصري ويضع الأساس للنمو والازدهار."

من جانبها، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي في البيان ذاته: "يتماشى المشروع مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى الاستثمار في الشعب المصري. ونرحب بمساندة البنك الدولي في تنفيذ برنامجنا الطموح لإصلاح قطاع الصحة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن."

كما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، "تمثل الصحة أولوية قصوى للحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى التعامل مع أهم أولويات أجندة الصحة في مصر، وهي القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية. 

وبناء على ذلك، سيسمح لنا المشروع بتحقيق هدفنا المتمثل في ضمان حصول كل مصري على خدمات الرعاية الصحية الجيدة التي ستمكنه من العيش حياة مزدهرة والمساهمة في تنمية مصر".

ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة بقيمة 35 مليون دولار، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وفحص مليون وحدة دم سنويا، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي 35 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض.

كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية.

وتبلغ مدة مشروع "تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر" خمس سنوات وستنفذه وزارة الصحة والسكان، ويشكل هذا المشروع مكونا أساسيا من مكونات برنامج الحكومة الطموح لإصلاح قطاع الصحة.

ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل مؤخرا، وهو ما يسعى المشروع لتحقيقه.

يذكر أن برنامج التهاب الكبد الوبائي سي في مصر أصبح نموذجا للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقرا على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تخفيض التكلفة أكثر.

ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، حيث تركز مشاريع البنك الدولي على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في الريف، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا تتألف من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.

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