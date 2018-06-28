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أخبار العالم

خسائر تاريخية لبورصة الأرجنتين بعد أيام من توقيعها اتفاق قرض من صندوق النقد

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
حسن محرم
يثير الاقتصاد الأرجنتيني مخاوف كثيرة، لاسيما بعد تراجع البورصة بنسبة 8,8% أمس الأربعاء، على الرغم من تلقي الدولة الدفعة الأولى من قرض من صندوق النقد الدولي.

وبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية، فإن البورصة غرقت بنسبة 8,8% الأربعاء، في أسوأ نتيجة لها على مدار أعوام، في ظل التوترات المقترنة بالقرض الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي.

وكانت بيونيس أيرس قد وقعت اتفاق للحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، تسلم بلاده الدفعة الأولى من القرض والمقدرة بـ 15 مليار دولار.

وكان مؤشر ميرفال الرئيسي قد سقط بنسبة 25,965 بعد 4 أيام من الخسائر المتتالية.

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