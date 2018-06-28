الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الغرف بالدور الأخير بنزل الشباب الدولى بجوار مديرية الشباب والرياضة.



كان اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق نتيجة ماس كهرباء بالدور الأخير بنزل الشباب الدولى بجوار مديرية الشباب والرياضة.



على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـسيارات إطفاء لمكان البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.



فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، أو إصابات، نتيجة التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.