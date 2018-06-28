ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الغرف بالدور الأخير بنزل الشباب الدولى بجوار مديرية الشباب والرياضة.

كان اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق نتيجة ماس كهرباء بالدور الأخير بنزل الشباب الدولى بجوار مديرية الشباب والرياضة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـسيارات إطفاء لمكان البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.

فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، أو إصابات، نتيجة التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور

ترشيحاتنا

الأوقاف ردا على كبار العلماء: إقصاء الأئمة من الإفتاء يفسح المجال لعودة العناصر المتطرفة

تيريزا ماي: رفع العلم الإنجليزي في مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم

تعرف على منصب أحمد حسن الجديد بنادي الأهرام ..فيديو

خالد عكاشة: نحتاج لإعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو

البرلمان: سنتخذ قرارات حاسمة في ملف كأس العالم واتحاد الكرة.. فيديو

ترحيل عمر عصر من دورة البحر الأبيض بعد الإساءة للبعثة

شوبير: حصيلة مؤتمر الجبلاية ضعيفة ومهينة وغير مقنعة ..فيديو

خليفة كوبر لتدريب منتخب مصر.. أبوريدة يفاضل بين 5 مرشحين واستبعاد فرنسي وبرتغالي

حضري صدور دجاج بالكاري بأسهل الخطوات

محطات في رحلة مستشار وزير الصحة السابق منذ القبض عليه وحتى الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية الرشوة

شوبير يفتح النار على لاعبي منتخب مصر بسبب البرامج التليفزيونية ..فيديو

مجلس جامعة القناة يوافق على إنشاء كليات مجتمعية في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات ساحرة لـ نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير ..صور

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

فيديو

متحدث الشباب: إعادة النظر في دعم الألعاب الرياضية ..فيديو
الديهي يعرض لقطات لقناة إخوانية تستهدف إثارة المواطنين ..فيديو
سفير جيبوتي: مصر منطلق حركات الاستقلال بإفريقيا ونحارب الإرهاب معا
نشأت الديهي: من يقطع طريق هيتقطع رقبته بالقانون ..فيديو
سفير جيبوتي يبرز دور مصر في القارة الإفريقية ويشكر الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟