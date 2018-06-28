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وزير الخارجية سامح شكري يصل نواكشوط

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:38 ص
وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ
وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الموريتانية؛ حيث كان في استقباله بمطار نواكشوط أم التونسي الدولي، السفير المصري لدى نواكشوط السفير ماجد نافع.

ومن المقرر أن يشارك سامح شكري، في وقت لاحق اليوم الخميس، في اجتماعات الدورة العادية الـ33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الإفريقي، يومي الأول والثاني من يوليو المقبل.

وتأتي المشاركة المصرية في القمة الإفريقية والاجتماعات التمهيدية في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في يناير القادم.

وتركز قمة نواكشوط على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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