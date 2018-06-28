شائعة على الواتساب.. تنهي حياة سيدة بطريقة بشعة

كان الشك والشائعة سببًا في قتل سيدة على يد عدد كبير من الناس، فقد لفظت سيدة هندية أنفاسها الأخيرة بعد تجمهر الناس حولها ووجهوا إلىها ضربات عنيفة، بعدما انتشرت شائعة بأنها خاطفة أطفال، ولكن اتضح أن تلك الشكوك كانت غير صحيحة.





فقد قام ما يقرب من 100 شخص بالهجوم على السيدة الضحية و3 سيدات أخريات، في مدينة أحمد آباد وهي إحدى مدن ولاية غوجارات، حيث انتشرت الشائعات على تطبيق "واتساب" مؤخرا بشأن اختطاف الأطفال في هذه المنطقة، بحسب ما نقل"سكاي نيوز".





وصرح مسئول بالشرطة الهندية في منطقة، جا راثوا، بأن نحو 5 أشخاص أحاطوا في البداية بنساء بصدد ركوب عربة "توك توك"، ثم شرعوا في استجوابهن، ثم ازداد الحشد حول التوك توك وانهالوا عليهم بالضرب.





لتدخل السيدة صاحبة 45 عامًا المستشفى في حالة حرجة لتتوفى على الفور، وكان المشاركون في الاعتداء قد انتزعوا طفلة كانت رفقة الضحية، تبين فيما بعد أنها ابنتها بالفعل، لتتوفى الأم أمام أعين طفلتها بسبب خطأ غوغائي.



