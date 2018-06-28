ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السجن 22 عاما لمدبر هجوم بنغازي على القنصلية الأمريكية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
قضت محكمة أمريكية بالسجن 22 عامًا للمتهم الرئيسي في هجوم القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012.

وبحسب بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية، فإن قاضيًا اتحاديًا أصدر حكمًا بالسجن 22 عامًا، على أحمد أبو ختالة، المتهم الرئيسي في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي، كريستفور سيتفنز و3 حراس أمريكيين، بحسب ما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.

وأشار البيان، إلى أن النيابة وجهت إلى أبو ختالة 4 تهم تتعلق بالهجوم، ومنها التأمر لتقديم الدعم المادي للإرهابيين والقتل والقتل المتعمد وتدمير منشآت أمريكية.

واعتقل أبو ختالة في منزله في ليبيا في يونيو 2014، على يد قوات خاصة أمريكية، ونقل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة حربية أمريكية.

ترشيحاتنا

شوبير ينتقد تنظيم مؤتمر الجبلاية ..فيديو

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد ..فيديو

شوبير يفتح النار على لاعبي منتخب مصر بسبب البرامج التليفزيونية ..فيديو

أحمد موسى لنجوم ألعاب البحر المتوسط: شكرا يا أبطال مصر.. فيديو

تعرف على منصب أحمد حسن الجديد بنادي الأهرام ..فيديو

النيابة تواجه رئيس شركة مياه الجيزة.. والمتهم: كنت بستبدل سيارتي

الأوقاف ردا على كبار العلماء: إقصاء الأئمة من الإفتاء يفسح المجال لعودة العناصر المتطرفة

رئيس المصري: لا بيع لأي لاعب إلا بموافقة العميد

مصدر باتحاد الكرة: حازم إمام تراجع عن استقالته من الجبلاية

ثعبان عملاق يبتلع سيدة خمسينية.. فيديو

متحدث الشباب: إعادة النظر في دعم الألعاب الرياضية ..فيديو

اكتشف فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات ساحرة لـ نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير ..صور

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

فيديو

متحدث الشباب: إعادة النظر في دعم الألعاب الرياضية ..فيديو
الديهي يعرض لقطات لقناة إخوانية تستهدف إثارة المواطنين ..فيديو
سفير جيبوتي: مصر منطلق حركات الاستقلال بإفريقيا ونحارب الإرهاب معا
نشأت الديهي: من يقطع طريق هيتقطع رقبته بالقانون ..فيديو
سفير جيبوتي يبرز دور مصر في القارة الإفريقية ويشكر الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟