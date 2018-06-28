السجن 22 عاما لمدبر هجوم بنغازي على القنصلية الأمريكية

قضت محكمة أمريكية بالسجن 22 عامًا للمتهم الرئيسي في هجوم القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012.





وبحسب بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية، فإن قاضيًا اتحاديًا أصدر حكمًا بالسجن 22 عامًا، على أحمد أبو ختالة، المتهم الرئيسي في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي، كريستفور سيتفنز و3 حراس أمريكيين، بحسب ما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.





وأشار البيان، إلى أن النيابة وجهت إلى أبو ختالة 4 تهم تتعلق بالهجوم، ومنها التأمر لتقديم الدعم المادي للإرهابيين والقتل والقتل المتعمد وتدمير منشآت أمريكية.





واعتقل أبو ختالة في منزله في ليبيا في يونيو 2014، على يد قوات خاصة أمريكية، ونقل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة حربية أمريكية.



