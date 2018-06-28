اليوم سحر نصر تشهد توقيع اتفاقية لصندوق تحيا مصر بحضور محافظ القليوبية

تشهد، اليوم ، الخميس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر،توقيع اتفاق لصندوق تحيا مصر.



ويشهد التوقيع حضور اللواء محمد أمين، امين صندوق تحيا مصر، إبراهيم كرم، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.



يذكر أن إجمالى التبرعات لصندوق تحيا مصر ،بلغت 7.5 مليار جنيه، ويدعم الصندوق مشروعات تشغيل الشباب وتمكين المرأة المعيلة وحماية الأطفال بلا مأوى ومكافحة وعلاج فيروس سى، ورفع كفاءة المنازل المتدهورة لعدد 226 قرية ومشروع مدينة "تحيا مصر" بحى الأسمرات وتطوير منطقة العسال بشبرا.