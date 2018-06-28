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محافظات

إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن البدء في تنفيذ أول مزرعة سمكية على أرض المحافظة بمركز الداخلة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أن ذلك يهدف إلى توفير الأسماك الطازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلى نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام، وكذلك يعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء خاصة بواحة الداخلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأشار الزملوط، إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض أسعار الأسماك بصورة كبيرة، والتي يجري إحضارها من المحافظات الساحلية في صورة مجمدة وبأسعار مرتفعة بأكثر من 30 % بسبب تكلفة النقل، مضيفًا أن هناك مساحات أخرى ستطرح أمام الاستثمار في هذا المشروع للتوسع فيه.

ومن جانبه أكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، البدء بمشروع الثروة السمكية بقرية القلمون على مساحة 25 فدانا بتكلفة نحو 7 مليون جنيه، ويضم 12 حوضا، وجرى حفر 2 بئر سطحي لخدمة المشروع.

وأضاف كمال، إنه جرى اليوم إطلاق زريعة سمك نوع بلطى بالأحواض وعددهم 6 أحواض كمرحلة أولى، وسيجري إطلاق زريعة أسماك من نوع بوري الأسبوع المقبل
إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا
إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا
إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا
إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا
إنشاء أول مزرعة سمكية بالوادي الجديد على مساحة 25 فدانا

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