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محافظات

تنفيذ مشروع للنباتات العطرية والطبية بالوادي الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد 200 فدان بالداخلة لمشروع زراعي متكامل متخصص فى زراعة وإنتاج النباتات العطرية والطبية وإنتاج سم العقرب وسم النحل ، وتم تخصيص الأرض بعيدأ عن المربع العمراني بسفح الهضبة الصخرية بقرية الموهوب والذى يبعد عن الطريق السريع ما يقرب من 4 كم وعن قرية الموهوب بحوالى 7 كم .

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع « سلسلة قيمة » لاعتماده في التنفيذ علي مجموعة مشروعات مرتبطة ببعضها البعض، فالمشروع يهدف لإنتاج النباتات العطرية والطبية والمحاصيل الحقلية والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية وتربية الحيوانات والطيور فهو يعد نموذج لمشروع نموذجي متكامل .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد أبو السعود أن الجديد في المشروع والفريد من نوعه ليس علي مستوي المحافظة فقط ولكن علي مستوي الجمهورية والشرق الأوسط هو إنتاج سم العقرب ، ولما تشتهر الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد العقرب الأصفر شديد الخطورة علي المواطنين وحيوانات المزرعة كانت الفكرة في إنشاء مزرعة متخصصة علي جزء من المشروع في اصطياد وتجميع وتربية العقارب من المنطقة والمناطق المحيطة واستخلاص السم منها وتصديره إلي الخارج .

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