ضبط 28 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 28 قضية تموينية متنوعة من بينها 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لسلع مجهولة المصدر ، وقضية أخرى لسلع منتهيه الصلاحية .



تم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.