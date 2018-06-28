الرئيس الشيشاني يرد على لجنة الرياضة المصرية ومغادرة صلاح للمنتخب

رد الرئيس الشيشاني، رمضان قادروف، في ساعات متأخرة على الإجراءات التي بدأتها اللجنة البرلمانية للشباب والرياضة المصرية لتحديد أسباب هزيمة المنتخب المصري وخروجه من المونديال.



ونقلت صحيفة "كومبرسانت" الروسية عن قاديروف قوله:" استقبلنا المنتخب المصري بحفاوة وأحسن استقبال، ولم يكن لديهم أي ملاحظة، بل كانوا سعداء جدا".



ووصف قاديروف خلال اجتماع عقده في جروزني،أن ما نشر عن رغبة محمد صلاح لمغادرة الفريق الوطني، بسبب تواصله مع قاديروف بأنها "تقارير من أعدائنا".

