ترامب: التوصل إلى تفاهم مع روسيا والصين شيء جيد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إمكانية التوصل إلى تفاهم مع روسيا والصين شيء جيد.



وبحسب وكالة رويترز، فإن ترامب عبر أمام أنصاره في فارجو بولاية داكوتا الشمالية، عن رغبته للتواصل مع روسيا والصين، مؤكدا أنه أمر جيد وليس سيئا.



ويأتي هذا بعد اتفاق على عقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمقرر عقده في دولة وسيطة، واحتمال أن يجرى في مدينة هلسنكي، في الوقت الذي تعاني العلاقات بين البلدين من توتر شديد، بسبب الأزمة الأوكرانية، وصراع النفوذ.



