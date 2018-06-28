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محافظات

رسميا المصري يتعاقد مع النيجيري ايميكا ايزي لمدة 3 مواسم

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
نجح مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن في التعاقد مع اللاعب النيجيري ايميكا ايزي لمدة ثلاثة مواسم ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد مع الفريق بحضور المهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا مجلس ادارة النادي المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب ايميكا ايزي يبلغ من العمر 25 عامًا ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع ولعب خلال الموسمين الماضيين لصفوف فريقي النصر للتعدين والانتاج الحربي علمًا بأنه سبق له اللعب لصفوف منتخب نيجيريا الأوليمبي عندما كان يلعب بصفوف فريق اينوجو رينجرز النيجيري

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