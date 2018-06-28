التعليم تتابع وصول صناديق امتحاني الكيمياء والجغرافيا لجميع لجان الثانوية العامة

قامت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على وصول صناديق نقل كراسات امتحاني الكيمياء والجغرافيا ، اللذان يمتحنهما طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، إلى جميع اللجان الامتحانية. بالمحافظات.



ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، أنه استكمالًا للجهود التى تتم فى العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة فإنه تم وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ وذلك لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ(أفيز) مرقم، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، على أن يفتح فى موعده.



جدير بالذكر أنه يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدوا الامتحان في مادة الكيمياء (368,962) طالب و طالبة على مستوى الجمهورية ، بينما يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدوا امتحان الجغرافيا (234,896) طالب و طالبة على مستوى الجمهورية .