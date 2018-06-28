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محافظات

رئيس مدينة قليوب تتابع نقل طلاب الثانوية للجان بأتوبيسات مجانية

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:53 ص
اتوبيسات نقل طلاب
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة
إبراهيم الهوارى
قامت محافظة القليوبية بالدفع بعدد من الأتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة مجانا من وإلى اللجان الامتحانية، وذلك فى إطار تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب أنه تمت السيطرة على المواقف ومنع أي اضطرابات أو توقف عن العمل بعد الدفع بأتوبيسات مرفق النقل الداخلي للطلاب تيسيرا عليهم.

وأضافت السيد أنه تم نقل طلاب الثانوية العامة من قرى المدينة بأتوبيسات النقل الداخلي مجانا حرصا على مستقبلهم التعليمي وعدم تأخرهم عن الامتحانات.
رئيس مدينة قليوب تتابع نقل طلاب الثانوية للجان بأتوبيسات مجانية
رئيس مدينة قليوب تتابع نقل طلاب الثانوية للجان بأتوبيسات مجانية
رئيس مدينة قليوب تتابع نقل طلاب الثانوية للجان بأتوبيسات مجانية
رئيس مدينة قليوب تتابع نقل طلاب الثانوية للجان بأتوبيسات مجانية

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