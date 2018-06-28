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أخبار البلد

الكهرباء: لم نخفف الأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:03 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وفاء نور الدين
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح القطاع فى أولى خطوات فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتخطى حمل الذروة ٣٠٠٠٠ ميجا وات لم يتم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى.

وأشار حمزة إلى أنه رغم عدم تخفيف الأحمال هناك احتياطى يلبى كل الاحتياجات يتعدى ٩٠٠٠ ميجا وات، موضحا أنه إذا كان هناك أى انقطاعات فهى ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى جودة التغذية الكهربية على مستوى شبكات توزيع الكهرباء.


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